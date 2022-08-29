Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 3-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı

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Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

MULEKA DUBLE YAPTI

Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir performans ortaya koyan Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 42. dakikada Muleka ile 29. dakikada Weghorst kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 86. dakikada Seba'dan geldi. Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanan siyah-beyazlılar, namağlup unvanını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ HAFTAYI LİDER KAPATTI

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 10 puan topladı. 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, ligde 4. haftayı lider kapattı.