Ankaragücü'nü farklı geçen Fatih Karagümrük ilk puanlarını aldı - Son Dakika
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Ankaragücü'nü farklı geçen Fatih Karagümrük ilk puanlarını aldı

27.08.2022 21:22

Süper Lig'in 4. haftasında Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, konuk ettiği Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve puanını 3 yaptı. Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 yendi.

Pirlo siftah yaptı! Fatih Karagümrül, MKE Ankaragücü'nü 4 golle geçti

KARAGÜMRÜK İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Salih Dursun, 9 ila 48. dakikada Borini ve 83. dakikada penaltıdan Diagne kaydetti. MKE Ankaragücü'nün tek golünü ise 53. dakikada Baniya (kendi kalesine) attı. Mücadeleyi 4-1 kazanan Fatih Karagümrük ligde ilk 3 puanını alırken, İstanbul ekibinin teknik direktörü Pirlo da Süper Lig'de siftah yaptı.

Pirlo siftah yaptı! Fatih Karagümrül, MKE Ankaragücü'nü 4 golle geçti
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Karagümrük mağlubiyetinin ardından istifa ettiğini açıkladı. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Karagümrük mağlubiyetinin ardından istifa ettiğini açıkladı. MKE Ankaragücü: 4-1 MKE Ankaragücü: 4-1

Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Andrea Pirlo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü'nü farklı geçen Fatih Karagümrük ilk puanlarını aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankaragücü'nü farklı geçen Fatih Karagümrük ilk puanlarını aldı - Son Dakika
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