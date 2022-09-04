Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi! - Son Dakika
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Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi!

04.09.2022 23:49
Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi!

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendi. Siyah-beyazlılar arka arkaya 3. galibiyetini alırken, Dele Alli de Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

DELE ALLI İLK GOLÜNÜ ATTI

Geçen haftalardaki temposunu maçın başında bulamayan Beşiktaş, 26. dakikada Beridze'nin attığı gol ile karşılaşmada 1-0 geriye düştü. Bu dakikadan itibaren alışılagelmiş baskısını rakip üzerinde kuran siyah-beyazlılar, 30. dakikada Muleka ve 35. dakikada Dele Alli'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 üstünlükle kapadı.

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N'KOUDOU GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıya Ankaragücü etkili başlarken, Başkent ekibi 47. dakikada yine Beridze'in attığı gol ile skora dengeyi getirdi. Siyah-beyazlılarda 74. dakikada ise sahneye N'Koudou çıktı. Yıldız futbolcu penaltıdan fileleri sarsarak Beşiktaş'a galibiyeti getirdi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan siyah-beyazlılar, üst üste 3. galibiyetini aldı ve 13 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Beşiktaş: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Beşiktaş: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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