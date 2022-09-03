Dorukhan Toköz, ameliyat oldu - Son Dakika
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Dorukhan Toköz, ameliyat oldu

03.09.2022 13:02
Dorukhan Toköz, ameliyat oldu

Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, bu sabah İstanbul'da sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat oldu.

Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, bu sabah İstanbul'da sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat oldu.

Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda dün oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçının ilk devresinin uzatma dakikalarında sakatlık yaşadı. Trabzonspor kulübü, sahayı sedyeyle terk edip hastaneye kaldırılarak MR'ı çekilen oyuncunun sol dizinden ameliyat olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Futbolcumuz Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla bu sabah başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuza ameliyatta artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandı. Başarılı geçen operasyon sonrası Dorukhan Toköz'ün genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır" denildi.


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Kaynak: DHA

Dorukhan Toköz, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dorukhan Toköz, ameliyat oldu - Son Dakika

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