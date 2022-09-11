Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti

11.09.2022 18:51
Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile maç yapıyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti. Galatasaray'da yeni transferlerden Jensen, Yusuf Demir ve Raschida kadroya alınırken, bu futbolcular mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Gaziantep FK'yi deviren sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

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Sarı-kırmızılı takımda 1 futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Ligde 5. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, lacivert-beyazlı takım karşısında süre alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Graovac, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.

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Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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