Konyaspor'u deviren Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika
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Konyaspor'u deviren Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

16.09.2022 22:07

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-1'le geçti. Maçta goller 1'de Sergio Oliviera, 15'te Çekici ve 82'de Calvo'dan (KK) geldi. Konyaspor'da kaleci Sehic, 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyuncu değişikliği hakkı kalmayan konuk ekipte kaleye stoper Adil Demirbağ geçti. Bu sonuçla birlikte puanını 16 yaparak maç fazlasıyla liderliği alan Galatasaray, 8. haftada Adana Demirspor deplasmanına gidecek.

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

58. SANİYEDE GOL GELDİ

Karşılaşmaya adeta golle başlayan Galatasaray, 58. saniyede Sergio Oliveira ile öne geçti. Bu andan itibaren Konyaspor, sarı-kırmızılıların kalesinde baskıyı artırırken 15. dakikada Çekici'nin attığı enfes gol ile eşitliği yakaladı.

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GALATASARAY'IN GALİBİYET GOLÜ CALVO'DAN

İkinci yarı iki takım da tehlikeli pozisyonlar yakalarken sarı-kırmızılıların golü, Konyasporlu futbolcudan geldi. 82. dakikada Calvo kendi kalesine gol atarak Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Mücadelenin 89. dakikasında ise Konyaspor kalecisi Sehic ikinci sarıdan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. 4 oyuncu değişikliğini 3 seferde kullanan Konyaspor'un başka hakkı kalmadığı için kaleye stoper Adil Demirbağ geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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Son Dakika Spor Konyaspor'u deviren Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika


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