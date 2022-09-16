Kayserispor konuk olduğu Hatayspor'u farklı geçti

Hatayspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 4-0 kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri5. dakikada Bernard Mensah (penaltı), 44. dakikada Miguel Cardoso, 87. dakikada Andrea Bertolacci ve 90. dakikada Mario Gavranovic (penaltı) kaydetti. Hatayspor'da Simon Falette ise 89. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor bu galibiyetle Süper Lig'de puanını 12'ye yükseltti. Kötü gidişatı durduramayan Hatayspor ise henüz galibiyet yüzü göremedi ve 1 puanda kaldı.
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