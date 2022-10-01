Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

MKE Ankaragücü ile Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Stefano Okaka ve 83. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü ise 55. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltı vuruşundan geldi.
Bu sezon ilk kez kalesinde gol gören Başakşehir, Ankaragücü'nü de devirerek namağlup serisini sürdürdü. Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertliler ligde puanını 17'ye yükseltti.
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