Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

01.10.2022 19:42

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertliler kalesine ilk kez gol alırken, namağlup serisine devam etti ve puanını 17'ye çıkarttı.

MKE Ankaragücü ile Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

DENİZ TÜRÜÇ GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Stefano Okaka ve 83. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü ise 55. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltı vuruşundan geldi.

BAŞAKŞEHİR NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Bu sezon ilk kez kalesinde gol gören Başakşehir, Ankaragücü'nü de devirerek namağlup serisini sürdürdü. Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertliler ligde puanını 17'ye yükseltti.

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Son Dakika Spor Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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