Bu sezon ligdeki tek mağlubiyetini milli aradan önce Galatasaray karşısında alan Konyaspor, sahasında Ümraniyespor'u 1-0 yenerek 17 puana ulaştı.
Süper Lig'e başarılı bir giriş yaparak geride kalan 7 haftada tek mağlubiyetini milli aradan önce Galatasaray karşısında alan Konyaspor, evinde Ümraniyespor'u 1-0 yenerek galibiyet sayısını 5'e çıkardı. Yeşil beyazlılar 17 puana ulaşarak zirveye de ortak oldu.
Spor Toto 1. Lig'den bu sezon Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor, ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Ligin dibine demir atan Kırmızı-beyazlılar, çıktığı 8 karşılaşmada sadece 2 puan toplayabildi.
Son Dakika › Spor › Konyaspor, Muhammet Demir'in kafa golüyle Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika