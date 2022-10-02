Konyaspor, Muhammet Demir'in kafa golüyle Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti

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Bu sezon ligdeki tek mağlubiyetini milli aradan önce Galatasaray karşısında alan Konyaspor, sahasında Ümraniyespor'u 1-0 yenerek 17 puana ulaştı.

KONYASPOR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Süper Lig'e başarılı bir giriş yaparak geride kalan 7 haftada tek mağlubiyetini milli aradan önce Galatasaray karşısında alan Konyaspor, evinde Ümraniyespor'u 1-0 yenerek galibiyet sayısını 5'e çıkardı. Yeşil beyazlılar 17 puana ulaşarak zirveye de ortak oldu.

ÜMRANİYESPOR GALİBİYETİ UNUTTU

Spor Toto 1. Lig'den bu sezon Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor, ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Ligin dibine demir atan Kırmızı-beyazlılar, çıktığı 8 karşılaşmada sadece 2 puan toplayabildi.