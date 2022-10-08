Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı - Son Dakika
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Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı

08.10.2022 19:13

Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Konyaspor'un karşılaştığı mücadele 1-1'lik beraberlik ile tamamlandı. Antalyaspor'un golü dakikalar 51'i gösterirken Fernando'nun ayağından geldi. Konyaspor ise 90+6. dakikada Calvo ile 1 puanı çıkardı. Antalyaspor puanını 7 yaparken Konyaspor ise 18 puana yükseldi.

Antalyaspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

ANTALYASPOR'UN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Antalyaspor'un golünü 51. dakikada Fernando kaydetti. Konyaspor'a 1 puanı getiren gol ise 90+6. dakikada Calvo'dan geldi. Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibinin bu sonuçla galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

PUAN DURUMU

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 7'ye çıkardı. Konyaspor ise haftayı 18 puanla kapattı.

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SON DAKİKA: Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı - Son Dakika
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