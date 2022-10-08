Antalyaspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Antalyaspor'un golünü 51. dakikada Fernando kaydetti. Konyaspor'a 1 puanı getiren gol ise 90+6. dakikada Calvo'dan geldi. Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibinin bu sonuçla galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 7'ye çıkardı. Konyaspor ise haftayı 18 puanla kapattı.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı - Son Dakika