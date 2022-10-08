Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika
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Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı

08.10.2022 18:58
Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

Giresunspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibi karşısında galibiyet alarak çıkışa geçmek istiyor.

SALİH UÇAN YOK

Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle maçta takımdaki yerini alamadı. Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanan Salih Uçan, bu sezon tüm maçlarda görev almıştı.

İŞTE İLK 11'LER

Giresunspor (Muhtemel): Onurcan, Hayrullah, Ramon Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Kuwas, Görkem, Sainz, Bajic

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Tayyip, Rosier, Josef, Gedson, Alli, Redmond, Tayfur, Weghorst

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Son Dakika Spor Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika
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