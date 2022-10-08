Giresunspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibi karşısında galibiyet alarak çıkışa geçmek istiyor.
Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle maçta takımdaki yerini alamadı. Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanan Salih Uçan, bu sezon tüm maçlarda görev almıştı.
Giresunspor (Muhtemel): Onurcan, Hayrullah, Ramon Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Kuwas, Görkem, Sainz, Bajic
Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Tayyip, Rosier, Josef, Gedson, Alli, Redmond, Tayfur, Weghorst
Son Dakika › Spor › Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika