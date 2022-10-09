Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 9. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Hafta içi AVrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı rahat geçen sarı-lacivertliler, zor günler geçiren Karagümrük karşısında evinde sürprize izin vermek istemiyor.
Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan ile ağrıları bulunan Arao VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.
Sarı lacivertliler, Karagümrük ile karşı karşıya geldiği son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı. Kırmızı siyahlı ekibin tarihinde en uzun süre kazanamadığı rakibi olan Fenerbahçe karşısında çıktığı son 11 maçta 4 beraberliği ve 7 mağlubiyeti bulunuyor.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Lincoln, Emre Mor, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can, Valencia, Joao Pedro
Fatih Karagümrük (Muhtemel): Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Ozdoev, Jimmy, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor! İşte ilk 11'ler - Son Dakika