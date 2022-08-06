Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 yendi

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

CENK TOSUN'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça temposuz geçerken, ikinci yarı Beşiktaş oyunu rakip kaleye yığmaya çalıştı. 67. dakikada Kayserispor'da Karimi ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 84. dakikada ise Cenk Tosun'un attığı gol VAR'da inceledikten sonra iptal edildi. siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü ise 90+6. dakikada Ghezzal getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Beşiktaş maçı 1-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı.

BEŞİKTAŞ HAFTAYA ALANYA DEPLASMANINDA

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kayserispor ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek.