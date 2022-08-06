Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 yendi - Son Dakika
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Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 yendi

06.08.2022 23:50
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 yendi

Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. 67. dakikada itibaren 10. kişi oynayan konuk ekibe karşı, siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Ghezzal attı.

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

CENK TOSUN'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça temposuz geçerken, ikinci yarı Beşiktaş oyunu rakip kaleye yığmaya çalıştı. 67. dakikada Kayserispor'da Karimi ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 84. dakikada ise Cenk Tosun'un attığı gol VAR'da inceledikten sonra iptal edildi. siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü ise 90+6. dakikada Ghezzal getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Beşiktaş maçı 1-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u son dakika golüyle devirdi

BEŞİKTAŞ HAFTAYA ALANYA DEPLASMANINDA

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kayserispor ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u son dakika golüyle devirdi
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Ghezzal attı, 3 puan geldi Ghezzal attı, 3 puan geldi Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor)

Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 yendi - Son Dakika
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