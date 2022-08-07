Usta yorumcu Rıdvan Dilmen'den maç sonunda olay sözler: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz - Son Dakika
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Usta yorumcu Rıdvan Dilmen'den maç sonunda olay sözler: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz

07.08.2022 10:03
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen'den maç sonunda olay sözler: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz

Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 1-0 yendi. 67. dakikada itibaren 10. kişi oynayan konuk ekibe karşı, siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Ghezzal kaydetti. Maç sonunda yorumlarda bulunan Dilmen ise, "Beşiktaş'ın kadrosu bu yapıyla şampiyonluk yarışında olamaz" dedi.

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı. TV 8.8 kanalında maç sonu yorumları yapan Rıdvan Dilmen ise Beşiktaş'ı geniş bir şekilde değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞ BU KADRO YAPISIYLA ŞAMPİYON OLAMAZ"

Siyah-Beyazlıların en az 2 transfer daha yapacağını söyleyen Dilmen, "Beşiktaş'ın kadrosu bu yapıyla şampiyonluk yarışında olamaz. Ancak Beşiktaş minimum 2 transfer yapacaktır ve şampiyonluk yarışında olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN EN ÖNEMLİ YILDIZI GHEZZAL"

Bireysel performansları değerlendiren Dilmen, "Masuaku fena bir oyuncu değil. Beşiktaş orada sıkıntı yaşamaz. Umut Meraş'da var yedekte. Weghorst gibi oyuncular takımda ikinci bir golcü olmasını gerektirir. Beşiktaş'ın en önemli yıldızı Ghezzal bugün müthiş bir gol attı" dedi.

"VALERİEN İSMAEL BU SİSTEMLE DEVAM EDER"

Beşiktaş'ın sistemi hakkında yorumlarına devam eden Dilmen, "Ismael geçtiğimiz sezon geldiğinde bir sonraki sezona hazırlık yapması için erken geldi. Fakat bir anda hazırlık maçlarının sonuna doğru sistem değişildi. Beşiktaş'ın artık bu sistemle devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Usta yorumcu Rıdvan Dilmen'den maç sonunda olay sözler: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta yorumcu Rıdvan Dilmen'den maç sonunda olay sözler: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz - Son Dakika
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