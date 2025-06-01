Süper Lig'in gol kralı Victor Osimhen - Son Dakika
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Süper Lig'in gol kralı Victor Osimhen

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Süper Lig\'in gol kralı Victor Osimhen
01.06.2025 21:40  Güncelleme: 08:26
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Süper Lig\'in gol kralı Victor Osimhen
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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamladı. Osimhen, ligde oynadığı 30 maçta 26 gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu bugün oynanan maçlarla sona ererken, sezonun en golcü futbolcusu da belli oldu. Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, sezonu gol kralı olarak tamamladı. Osimhen, oynadığı 30 karşılaşmada 26 kez rakip fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcunun ardından Başakşehir'den Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek 21 golle ikinci, Fenerbahçe'den de Faslı futbolcu Youssef En Nesyri 20 golle üçüncü oldu.

TÜRK FUTBOLUNUN EN GOLCÜ YABANCISI OLDU

Victor Osimhen, sarı-kırmızılılar bu sezon 41 resmi karşılaşmada forma giydi. Süper Lig'de 26, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 5 gol kaydeden Victor Osimhen, toplamda 37 gol kaydetti ve en golcü sezonunu yaşadı. Osimhen ayrıca Türk futbolunda da en golcü yabancı futbolcu rekorunun sahibi oldu.

SÜPER LİG'İN YABANCI OLARAK 16. GOL KRALI

Nijeryalı futbolcu, bu başarısıyla Süper Lig'de gol kralı ünvanını kazanan 16. yabancı futbolcu oldu. Ligde bugüne 16 yabancı futbolcu, 17 sezon gol kralı ünvanını aldı. Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Bosna Hersekli futbolcu Tarık Hodzic, 1983-1984 sezonunda 16 gol atarak en çok gol atan ilk yabancı futbolcu oldu. Ligde yabancı olarak en çok gol krallığı ünvanı ise 2 sezonla Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza'ya ait.

SON İKİ SEZONUN GOLCÜLERİ GALATASARAY'DAN

Geçtiğimiz sezonun ardından 2024-2025 sezonunda da gol kralı Galatasaray'dan çıktı. Geçen sezon sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, kaydettiği 25 golle ligin en golcü futbolcusu olmuştu.

GALATASARAY 19. KEZ GOL KRALI ÇIKARDI

Süper Lig tarihinde en çok Galatasaray'ın futbolcuları gol kralı oldu. Victor Osimhen ile birlikte 19. kez sezonun en golcü futbolcuları sarı-kırmızılılardan çıktı. Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe 16, Trabzonspor 5, Beşiktaş ve Bursaspor da 4'er sezon ligin gol kralı çıkardı.

EN FAZLA METİN OKTAY

Süper Lig tarihinin ilk ve en fazla gol kralı, Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Metin Oktay oldu. Oktay, 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonları olmak üzere toplam 6 sezon krallık tacını taktı.

Trendyol Süper Lig, Victor Osimhen, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in gol kralı Victor Osimhen - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Talat Yelbuz:
    BABANIZ GALATASARAY. KUS, KARGA SESİ DUYAN VAR MI . 30 13 Yanıtla
  • kaleli5361:
    abrubada puanları fener taşlasın gs direk katılsın ne güzel İstanbul 3 19 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    kaleli sen yıllarca GALATASARAY in kazandıkları ile gittin, OKEYYY 16 3 Yanıtla
  • serhat ali:
    yarım sezonda bu kadar gol atması, ligimizin kalitesizliğini gösterir...gs li fanatiklerde boş boş konuşsun. avrupada gelen geçen vurdu sesiniz çıkmadı... 4 10 Yanıtla
    Berkehan Karaçay:
    kendilerinde olsa harika muthiş 40 gol 50 gol yeni rekor,bize gelince de bahane aramaya koyul,yok öyle bir şey kardeşim saçma fikirlerinizi kendinize saklayınız 1 1
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