Gomis'ten hayat veren gol! Galatasaray, Antalyaspor'u son dakikada devirdi - Son Dakika
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Gomis'ten hayat veren gol! Galatasaray, Antalyaspor'u son dakikada devirdi

07.08.2022 23:46
Gomis'ten hayat veren gol! Galatasaray, Antalyaspor'u son dakikada devirdi

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendi. Mücadelede çıkardığı penaltı da dahil olmak üzere etkili bir oyun ortaya koyan Muslera, Galatasaray adına karşılaşmanın parlayan yıldızı oldu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Bafetimbi Gomis getirdi.

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'in açılış haftasında Corendon Airline Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.

MUSLERA, GALATASARAY'I İPTEN ALDI

Okan buruk yönetiminde ilk resmi maçına çıkan Galatasaray'da yeni transferler Abdülkerim Bardakcı, Oliveira ve Seferovic ilk 11'de yer aldı. İlk yarıda Antalyaspor'un etkili ataklarında kalesini gole kapatan Muslera, 45. dakikada da Luiz Adriano'nun kullandığı penaltıyı kurtardı.

GOMIS GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarının bir kısmında rakip kalede etkili olan Galatasaray rakip kalede istediği pozisyonları bulamadı. Hızlı ataklarla etkili olmaya çalışan Antalyaspor ise Muslera'yı geçemedi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise Bafetimbi Gomis sahneye çıktı ve Galatasaray'a 3 puanı getiren golü attı.

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SON DAKİKA: Gomis'ten hayat veren gol! Galatasaray, Antalyaspor'u son dakikada devirdi - Son Dakika
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