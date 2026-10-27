Süper Lig kulüpleri Antalya'daki COP31 için pankartla sahaya çıktı - Son Dakika
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Süper Lig kulüpleri Antalya'daki COP31 için pankartla sahaya çıktı

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Süper Lig kulüpleri Antalya\'daki COP31 için pankartla sahaya çıktı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında kulüpler sahaya COP31 pankartıyla çıktı; pankartlarda 'Ortak evimiz dünya için Antalya'da buluşuyoruz' yazdı. 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek zirve için COP31 Başkanı Murat Kurum, federasyon ve kulüplere teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında kulüpler sahaya COP31 pankartıyla çıktı.

Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı (COP31) tanıtan pankartlarda "Ortak evimiz dünya için Antalya'da buluşuyoruz" ifadeleri yer aldı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol federasyonu ve kulüplere teşekkür ederek, "COP31 için hep birlikte sahadayız. Süper Lig'in 9. haftasında Antalya'da gerçekleştireceğimiz iklim zirvesi COP31'e destek veren başta Futbol Federasyonumuz olmak üzere tüm kulüplerimize çok teşekkür ediyorum. 9-20 Kasımda, sporun birleştici gücüyle Antalya'da buluşalım" ifadelerini kullandı. COP31, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.

Kaynak: İHA
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