Süper Lig Kulüplerinden 23 Nisan Kutlaması
Süper Lig Kulüplerinden 23 Nisan Kutlaması

23.04.2026 10:43
Trendyol Süper Lig kulüpleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesaplarından yayımladığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı ile birlikte dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız bu anlamlı günde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyoruz. Bu anlamlı günü çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını minnet, saygı ve şükranla anıyoruz. Atatürk'ün izinde, çocuklarımızın aydınlattığı nice 23 Nisanlara." paylaşımını yaptı.

Galatasaray Kulübü, "'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. yılı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun, çocuklarımız hep mutlu olsun." mesajını paylaştı.

Trabzonspor Kulübü ise mesajında şu ifadelere yer verdi:

"'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.' Çocuklarımızın gülüşüyle aydınlanan yarınlara, umutla… Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Trendyol Süper Lig, 23 Nisan, Kültür, Çocuk, Spor, Son Dakika

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
