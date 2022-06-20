Süper Lig kulüplerinin 2022-2023 sezonu takım harcama limitleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2022-2023 sezonu takım harcama limitleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini belirledi.
Kurul; yüzde 40 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 545 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye 1 milyar 378 milyon, Beşiktaş'a 960 ve Trabzonspor'a 879 milyon lira harcama limiti verdi.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:
|Süper Lig Takımlar
|Takım Harcama Limiti (TL)
|%40 Sapma Dahil
Takım Harcama Limiti (TL)
|1.Trabzonspor
|627.970.673
|879.158.943
|2.Fenerbahçe
|984.913.184
|1.378.878.458
|3.Konyaspor
|181.509.649
|254.113.509
|4.Medipol Başakşehir
|199.224.707
|278.914.589
|5.Alanyaspor
|177.013.366
|247.818.713
|6.Beşiktaş
|686.289.302
|960.805.023
|7.Fraport TAV Antalyaspor
|186.104.678
|260.546.549
|8. Fatih Karagümrük
|115.014.896
|161.020.854
|9. Adana Demirspor
|256.028.456
|358.439.838
|10.Demir Grup Sivasspor
|207.289.422
|290.205.190
|11.Kasımpaşa
|127.386.784
|178.341.497
|12.Atakaş Hatayspor
|179.047.575
|250.666.605
|13.Galatasaray
|1.104.157.487
|1.545.820.482
|14.Yukatel Kayserispor
|136.325.484
|190.855.678
|15. Gaziantep Futbol Kulübü
|267.841.294
|374.977.812
|16.Giresunspor
|202.431.354
|283.403.895
|17.MKE Ankaragücü
|186.694.743
|261.372.640
|18.Bereket Sigorta Ümraniyespor
|186.694.743
|261.372.640
|19.İstanbulspor
|186.694.743
|261.372.640
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