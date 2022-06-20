Süper Lig kulüplerinin 2022-2023 sezonu takım harcama limitleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2022-2023 sezonu takım harcama limitleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini belirledi.

Kurul; yüzde 40 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 545 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye 1 milyar 378 milyon, Beşiktaş'a 960 ve Trabzonspor'a 879 milyon lira harcama limiti verdi.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:

Süper Lig Takımlar Takım Harcama Limiti (TL) %40 Sapma Dahil Takım Harcama Limiti (TL) 1.Trabzonspor 627.970.673 879.158.943 2.Fenerbahçe 984.913.184 1.378.878.458 3.Konyaspor 181.509.649 254.113.509 4.Medipol Başakşehir 199.224.707 278.914.589 5.Alanyaspor 177.013.366 247.818.713 6.Beşiktaş 686.289.302 960.805.023 7.Fraport TAV Antalyaspor 186.104.678 260.546.549 8. Fatih Karagümrük 115.014.896 161.020.854 9. Adana Demirspor 256.028.456 358.439.838 10.Demir Grup Sivasspor 207.289.422 290.205.190 11.Kasımpaşa 127.386.784 178.341.497 12.Atakaş Hatayspor 179.047.575 250.666.605 13.Galatasaray 1.104.157.487 1.545.820.482 14.Yukatel Kayserispor 136.325.484 190.855.678 15. Gaziantep Futbol Kulübü 267.841.294 374.977.812 16.Giresunspor 202.431.354 283.403.895 17.MKE Ankaragücü 186.694.743 261.372.640 18.Bereket Sigorta Ümraniyespor 186.694.743 261.372.640 19.İstanbulspor 186.694.743 261.372.640 Not: Sıralama, 2021-2022 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir. Not: Sıralama, 2021-2022 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.