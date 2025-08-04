Süper Lig maçları ertelenecek mi? TFF\'den açıklama var

TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının lig maçlarının ertelenip ertelenmeyeceğine dair açıklama yaptı.

"TALEPLERİNİ BİLDİRMELERİNİ İSTEDİK"

Ekol Sports'a konuşan TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, "Kulüplerden Pazartesi 18.30'a kadar erteleme taleplerini bildirmelerini istedik. Erteleme olursa 11 takımı direkt etkiliyor. Maç planlamada bu konuda çalışıyor. Bugün gelecek taleplere göre çarşamba günü yönetim kurulu toplanarak karar verecek." dedi.

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ ERTELEME İSTİYOR

Göktaş, şu an için sadece Fenerbahçe'nin erteleme talebiyle TFF'ye müracaat ettiği ve Beşiktaş'ın da başvuruda bulunmasının beklenildiği belirtilirken Başakşehir'in kura çekimine göre hareket edeceği, Samsunspor'un ise henüz böyle bir istekte bulunmadığını ifade etti.