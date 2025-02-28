Süper Lig takımının başkanından yabancı VAR açıklaması: Keşke böyle bir talepte bulunmasaymışım - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig takımının başkanından yabancı VAR açıklaması: Keşke böyle bir talepte bulunmasaymışım

Geniş Video İzle

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Süper Lig'de yabancı hakem istemeyi hatalı bulduğunu belirtti. Boztepe, daha önce yabancı hakem talebinde bulunan başkanlardan biriydi ancak şimdi bu fikrini yanlış olarak nitelendirdi.

28.02.2025 15:11  Güncelleme: 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2024-2025 sezonu sonuna kadar forma göğüs sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine katılan kulüp başkanı Sinan Boztepe, her maça farklı bir firma sponsorluğunda çıktıklarını söyledi.

"KEŞKE BÖYLE BİR TALEPTE BULUNMASAYMIŞIM"

Bir gazetecinin Süper Lig'de yabancı hakem tartışmalarına ilişkin sorusuna Boztepe, "VAR'da yabancı hakem isteyen başkanlardan biriydim. Keşke böyle bir talepte bulunmasaymışım. Yanlışmış. Süper Lig'de yabancı hakem olmaması gerekiyor. Milliyetçi ruhumuzla bakarsak, kendi hakemlerimizle güvenmezsek farklı sektörlerde de aynı şey düşünülebilir. Bunun yolunu açmış oluruz. Yabancı hakem uygulamasına karşıyız." dedi.

Süper Lig takımının başkanından yabancı VAR açıklaması: Keşke böyle bir talepte bulunmasaymışım

Antalyaspor, Var Odası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig takımının başkanından yabancı VAR açıklaması: Keşke böyle bir talepte bulunmasaymışım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • monşer null:
    Yalan 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:41 Rusya, Aleksandr Darçiyev’i ABD’ye büyükelçi olarak atadı Rusya, Aleksandr Darçiyev'i ABD'ye büyükelçi olarak atadı
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
14:59 Rize’de belediye başkan yardımcısı ve CHP ilçe kadın kolları başkanına silahlı saldırı Rize'de belediye başkan yardımcısı ve CHP ilçe kadın kolları başkanına silahlı saldırı
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
22:33 Beştepe’den Öcalan’ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır Beştepe'den Öcalan'ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır
21:59 Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı
21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 17:06:34. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig takımının başkanından yabancı VAR açıklaması: Keşke böyle bir talepte bulunmasaymışım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.