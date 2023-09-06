Galatasaray, Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en değerli takımını kurdu - Son Dakika

Galatasaray, Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en değerli takımını kurdu

Son Güncelleme: 06.09.2023 10:03

Transfer döneminde Icardi, Zaha, Ziyech, Tete, Angelino, Davinson Sanchez ve Ndombele gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray, 251.9 milyon euro ile Süper Lig tarihinin en değerli takımı oldu.

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Avrupa'da başarı için transfer döneminde kadrosuna dünyaca ünlü futbolcuları kattı. Sarı-kırmızılılar, yaptıkları transferlerle Süper Lig tarihinin en değerli kadrosunu kurdu.

SÜPER LİG TARİHİNDE BENZERİ YOK

Galatasaray transfer döneminde Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Cedric Bakambu, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Tete, Hakim Ziyech, Ndombele, Davinson Sanchez, Günay Güvenç, Sıraçhan Nas ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar böylece 251.9 milyon euro ile Süper Lig tarihinin en değerli takımı oldu.

Süper Lig tarihinde benzeri yok! Galatasaray gelmiş geçmiş en değerli takımı kurdu

FENERBAHÇE 2. OLDU

Fenerbahçe, 209 milyon 130 bin lira ile en değerli 2. takım olurken Beşiktaş ise 129 milyon 350 bin euro ile 3. sırada yer aldı.

Cedric Bakambu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en değerli takımını kurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en değerli takımını kurdu - Son Dakika
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