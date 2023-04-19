Süper Lig tarihine geçti! Okan Buruk'tan yenilmezlik serisi - Son Dakika
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Süper Lig tarihine geçti! Okan Buruk'tan yenilmezlik serisi

19.04.2023 09:59

Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluğun en büyük favorisi olmaya sürdüren Galatasaray'da teknik çalıştırıcı Okan Buruk tarih yazdı. Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10'dan fazla maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet oranını sahip olan isim oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, büyük bir başarıya imza attı.

EN YÜKSEK GALİBİYET ORANI OKAN BURUK'UN

Okan Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10'dan fazla maça çıkan teknik direktörler arasında yüzde 79 ile en yüksek galibiyet oranını yakalayan isim oldu.

ICARDI DURDURULAMIYOR

Öte yandan Alanya karşısında bu sezon 13. golünü atan Mauro Icardi, Henry Onyekuru'dan Galatasaray formasıyla bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

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SON DAKİKA: Süper Lig tarihine geçti! Okan Buruk'tan yenilmezlik serisi - Son Dakika
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