Süper Lig tarihine geçti! Okan Buruk'tan yenilmezlik serisi

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, büyük bir başarıya imza attı.

EN YÜKSEK GALİBİYET ORANI OKAN BURUK'UN

Okan Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10'dan fazla maça çıkan teknik direktörler arasında yüzde 79 ile en yüksek galibiyet oranını yakalayan isim oldu.

ICARDI DURDURULAMIYOR

Öte yandan Alanya karşısında bu sezon 13. golünü atan Mauro Icardi, Henry Onyekuru'dan Galatasaray formasıyla bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.