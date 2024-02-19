Süper Lig ve 1. Lig Yayın İhale Komisyonu, teklifleri değerlendirmeye başladı - Son Dakika
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Süper Lig ve 1. Lig Yayın İhale Komisyonu, teklifleri değerlendirmeye başladı

Süper Lig ve 1. Lig Yayın İhale Komisyonu, teklifleri değerlendirmeye başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı tarafından kurulan Süper Lig ve 1. Lig Yayın İhale Komisyonu, gelecek sezonlara ilişkin yayın haklarının devri için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Komisyon, Saran Medya temsilcileriyle ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

19.02.2024 20:45
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ortaklaşa kurulan Süper Lig ve 1. Lig Yayın İhale Komisyonu, TFF'nin Levent'te bulunan binasında bir araya gelerek çalışmalarına devam etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre toplantıda, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Dursun Özbek ile RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Göksel Gümüşdağ'ın yanı sıra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF yöneticileri yer aldı.

Görüşmede, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için verilen teklifler komisyon tarafından incelendi.

Bu kapsamda Yayın İhale Komisyonu, yayın ihalesine teklif veren Saran Medya temsilcilerini toplantıya davet ederek ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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