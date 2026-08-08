Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak! Lukaku Fenerbahçe'ye hayırlı olsun - Son Dakika
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Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak! Lukaku Fenerbahçe'ye hayırlı olsun

Süper Lig\'in ayarlarıyla oynayacak! Lukaku Fenerbahçe\'ye hayırlı olsun
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Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Romelu Lukaku cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Belçikalı golcü, sarı-lacivertlilerin paylaşımını beğenirken, TRT Spor'un haberine göre bir kez daha Fenerbahçe'ye önerildi.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe'nin resmi hesabından yapılan bir paylaşımı beğendi. Transfer döneminde sarı-lacivertli ekiple adı anılan Belçikalı golcünün bu hamlesi, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak! Lukaku Fenerbahçe'ye hayırlı olsun

BİR KEZ DAHA FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

TRT Spor'un haberine göre Romelu Lukaku, bir kez daha Fenerbahçe'ye önerildi. Haberde 32 yaşındaki santrforun Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı ve transfer ihtimalinin masadaki seçeneklerden biri olduğu aktarıldı.

SEZONU SAKATLIKLARLA GEÇİRDİ

Lukaku, geride kalan sezonda yaşadığı uyluk ve kalça sakatlıkları nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı. Belçikalı futbolcu, Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 7 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol kaydetti.

CİHAN KAMER SANTRFOR TRANSFERİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe'de santrfor transferi için çalışmalar devam ederken Cihan Kamer de konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Kamer, forvet transferinin play-off'a yetişeceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle birlikte o dönemde aramıza bir santrforumuz daha katılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bunlar da tamamlandığında, santrforsuz alınan bu sonuç bizim için gurur verici. Yarın santrforlarımız da devreye girerse, çok daha farklı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Forvet transferi de play-off'a yetişecek."

Romelu Lukaku, Fenerbahçe, TRT Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak! Lukaku Fenerbahçe'ye hayırlı olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Su basligi bak birde icerigine. Baslik kesin bir habermis gibi ama ortada fol yok yumurta yok. 6 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Adamın yaşı 33 sezonu sakatlıklarla geçirmiş performans desen yerlerde neyin peşindesin Aziz yıldırım. Bu takımın yıllardır En büyük eksiği kaliteli bir golcü olmaması. Ne şekilde olursa olsun formda olan pavlidis alınmalı sponsor desteği mi olur oyuncu satıp o şekilde mi olur bilmiyorum ama sırf golcü almış olmak için lukakuyu almayın elinizde patlar sonrada taraftar sizi patlatır. 3 1 Yanıtla
  • Eko Set Eko Set:
    Her zaman net olmayan şeyleri element uydurarak yazıyonuz ! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak! Lukaku Fenerbahçe'ye hayırlı olsun - Son Dakika
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