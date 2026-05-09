Süpermoto Şampiyonası Kocaeli\'de Başladı

Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları Kocaeli'de start aldı.

Kartepe Motosiklet Spor Kulübü tarafından organize edilen şampiyonanın ilk ayağı, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenleniyor.

Sporcular, süpermoto open, süpermoto senior, süpermoto s3, süpermoto 85 cc ve süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50 cc mini kategorilerinde mücadele ediyor.

İlk gün programı, sabah saatlerinde gerçekleştirilen resmi antrenman turlarıyla başladı. Pilotlar, antrenmanların ardından ana yarışların start dizilimini belirlemek üzere sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için piste çıktı.

Organizasyonun ilk ayağı, yarın yapılacak final mücadeleleriyle tamamlanacak. Sabah antrenmanlarının ardından başlayacak final yarışlarında pilotlar, performanslarını sergileyecek.

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verilecek.

"Türkiye ANLAS MiniGP 110 Serisi" de koşuluyor

Şampiyonada, Türkiye Motosiklet Federasyonunun, 6-10 yaş arasındaki çocuk sporcuların yetişmesi amacıyla düzenlediği "Türkiye ANLAS MiniGP 110 Serisi" yarışları da koşuluyor.

Yarışlarda, 6-10 yaş arasındaki 13 sporcu mücadele ediyor.