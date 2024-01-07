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Sur Belediye Spor, lider Pasur Belediye Spor'u yenerek liderliğe yükseldi - Son Dakika
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Sur Belediye Spor, lider Pasur Belediye Spor'u yenerek liderliğe yükseldi

Diyarbakır Süper Amatör B Grubu'nda mücadele eden Sur Belediye Spor, sahasında lider Pasur Belediye Spor'u 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Maçta Sur Belediye Spor, penaltıdan bulduğu golle öne geçti ve ikinci yarıda farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekip ise son dakikalarda bir gol bulsa da maçı 2-1 kaybetti.

Sur Belediye Spor, lider Pasur Belediye Spor\'u yenerek liderliğe yükseldi
07.01.2024 - 16:53,
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Diyarbakır Süper Amatör B Grubunda mücadele eden Sur Belediye Spor, sahasında konuk ettiği lider Pasur Belediye Sporu 2-1 yenerek liderliğe yükseldi.

Süper Amatör B grubunda namağlup mücadele eden Sur Belediyesi Spor, grup lideri Pasur Belediye spor ile Diyarbakır Seyrantepe Spor kompleksinde mücadele etti.

Maçta dakika 10'da penaltı kazanan Sur Belediye Spor, Seyfettin Ural'ın golü ile 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Sur Belediyesi Spor dakika 60'da Hasan Malaman'ın golü ile farkı 2'ye çıkardı.

Ev sahibi takım karşısında Pasur Belediye Spor ise 90+3 te golü buldu ve maçı 2-1 sonuçlandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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