Sürmeneli, altın madalyalı turnuvalarına Akdeniz Oyunlarını da ekledi - Son Dakika
Üye Girişi

Sürmeneli, altın madalyalı turnuvalarına Akdeniz Oyunlarını da ekledi

02.07.2022 13:29
Sürmeneli, altın madalyalı turnuvalarına Akdeniz Oyunlarını da ekledi

Cezayir'in Oran şehrinde devam eden Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 66 kiloda yarışan Bayburt Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi, milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Cezayirli rakibi Ichrak Chaib'i mağlup ederek altın madalyalı uluslararası turnuvalarına yenisini ekledi.

Cezayir'in Oran şehrinde devam eden Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 66 kiloda yarışan Bayburt Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi, milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Cezayirli rakibi Ichrak Chaib'i mağlup ederek altın madalyalı uluslararası turnuvalarına yenisini ekledi.

Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 69 kiloda Çinli rakibi Hong Gu'yu ve geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Dünya Şampiyonasında yine kadınlar 69 kiloda Kanadalı rakibi Charlie Cavanagh'ı yenerek bayrağımızı göndere çektiren Busenaz Sürmeneli, Akdeniz Oyunlarında kazandığı altın madalya ile elit uluslararası organizasyonları domine etmeyi sürdürdü. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in de takip ettiği final müsabakasında Cezayirli rakibi Chaib karşısında üstün performans ortaya koyan Sürmeneli, kadınlar boks tarihine adını şimdiden altın harflerle yazdırdı. Müsabakanın ardından Sürmeneli'yi tebrik eden Rektör Türkmen, uluslararası alandaki her başarının, milli duyguları birbirine kenetleyen güçlü bir harç olduğunu söyledi. Akdeniz Oyunlarının dünyanın en seçkin uluslararası spor organizasyonları arasında yer aldığını ve binlerce sporcuyu ağırladığını hatırlatan Rektör Türkmen, böylesine bir temsil alanında öğrencilerinin altın madalya kazanmasının gurur verici olduğunu ifade etti. Rektör Türkmen, Türkiye'nin birçok branşta kazandığı madalyalarla oyunlara damga vurduğunu sözlerine ekleyerek, başarı elde eden tüm sporcuları kutladı. - BAYBURT

YORUMLAR
500
Milli boksör Akbaş'a bir madalya da Akdeniz Oyunları'nda Milli boksör Akbaş'a bir madalya da Akdeniz Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli'den altın madalya Busenaz Sürmeneli'den altın madalya
Kaynak: İHA

Busenaz Sürmeneli, Akdeniz Oyunları, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sürmeneli, altın madalyalı turnuvalarına Akdeniz Oyunlarını da ekledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:35 Sosyal medyada bir hesabın paylaşımları olay oldu! İşte Buket Aydın'ın hayat hikayesi
13:28 200 şişe kaçak içki bulunan aracın arka camındaki yazı dikkat çekti
13:20 Mabel Matiz son klibine gelen eleştirilere cevap verdi: El ele tutuşmaya inatla devam
13:12 Karim Benzema'nın tatilindeki fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Oyuncunun yeni sevgilisi sosyal medyayı salladı
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 13:44:17. #1.12#
SON DAKİKA: Sürmeneli, altın madalyalı turnuvalarına Akdeniz Oyunlarını da ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement