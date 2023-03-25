Yeşil sahalara veda eden Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı! - Son Dakika
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Yeşil sahalara veda eden Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı!

25.03.2023 11:05

Aldığı sürpriz karar doğrultusunda futbol kariyerini noktalayan Mesut Özil'in serveti ortaya çıktı. İngiliz basınındaki haberlere göre, Özil'in kariyeri boyunca elde ettiği toplam servetinin 2 milyar 300 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, yaptığı yazılı açıklamayla futbolu bıraktığını açıklamıştı. Dünyaca ünlü ismin, toplam serveti ortaya çıktı.

SERVETİ MİLYARLARI BULUYOR

İngiliz basınında yer alan haberlerde Mesut Özil'in kariyeri boyunca elde ettiği toplam servetin 100 milyon sterlini (2 milyar 300 milyon lira) bulduğu belirtildi.

KULÜP HİSSESİ VAR

Kariyerini sonlandıran futbolcunun yeşil sahadaki kariyerinin yanı sıra e-spor yatırımı, Meksika birinci ligindeki futbol kulübü Necaxa'da hissesi ve giyim markası olduğu da ifade edildi.

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Mesut Özil, Spor, Son Dakika

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