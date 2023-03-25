Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, yaptığı yazılı açıklamayla futbolu bıraktığını açıklamıştı. Dünyaca ünlü ismin, toplam serveti ortaya çıktı.
İngiliz basınında yer alan haberlerde Mesut Özil'in kariyeri boyunca elde ettiği toplam servetin 100 milyon sterlini (2 milyar 300 milyon lira) bulduğu belirtildi.
Kariyerini sonlandıran futbolcunun yeşil sahadaki kariyerinin yanı sıra e-spor yatırımı, Meksika birinci ligindeki futbol kulübü Necaxa'da hissesi ve giyim markası olduğu da ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Yeşil sahalara veda eden Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı! - Son Dakika