Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, Wanda Nara ile boşanma sürecinin ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtığı biliniyordu. Ancak, Arjantin basınından gelen iddialar çiftin hayatına yeni bir boyut kazandırdı. Gazeteci Yani Latorre, çiftin bebek beklediğini iddia etti ve bu iddiasını dört farklı güvenilir kaynaktan doğrulattığını belirtti.

17.01.2025 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan ve China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Mauro Icardi'nin üçüncü kez baba olacağı iddia edildi. Suarez'den açıklama geldi.

BABA OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

Ancak Arjantin basını, bu ilişki hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. America TV'de yayınlanan LAM programında konuşan gazeteci Yani Latorre, çiftin bebek beklediğini ileri sürdü. Latorre, bu iddiasını dört farklı güvenilir kaynaktan doğrulattığını da sözlerine ekledi.

YALANLAMA GELDİ

Öte yandan, Mauro Icardi, bu söylentiyle ilgili sessizliğini korurken, China Suarez iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamile değilim" dedi.

Mauro Icardi'nin, Wanda Nara ile evliliğinden Francesca ve Isabella adında iki kızı bulunuyor. China Suarez ise oyuncu Nicolas Cabre ile evliliğinden dünyaya gelen Rufina isimli bir kız çocuğuna sahip. Ünlü oyuncunun, ikinci evliliğini yaptığı Benjamin Vicuna'dan ise Magnolia ve Amancio isimli iki çocuğu var. Ancak, China Suarez, hamilelik iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla yalanladı. Mauro Icardi ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor

Mauro Icardi, Galatasaray, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • YAŞAR Yıldız:
    memleketin o kadar derdi tadadı var yol icardi boşandı yok icardi evlendi yok Baba oluyor gerçektende memleket tuhaf oldu bize ne icardiden 31 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhati kimseye bırakmam o benim karim 13 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    murat topik ben anneneGiydirip oynatıyorum zaten gel sanada giydireyim oe 2 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray formasını giydirme gvşek olmasın oda 2 10 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    6. cocuk yolda 7 1 Yanıtla
  • Zekai Karaca:
    adam heryerde gol atıyor 7 0 Yanıtla
  • Semih Köse:
    icardi akillanmaz. bunu da başkasi tokmaklamış. 3 2 Yanıtla
  • Melih Özke:
    Murat doğrular bir yerine mi girdi 0 4 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Galatasaray beklesin. daha Galatasaray ın parasını yiyor oh afiyet olsun karapara aklıyorlar nasılsın olsa icardi yesin 1 3 Yanıtla
  • res:
    Adam burda bjk fb ye koyuyordu orada da çocuğu koymuş 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 02:24:00. #1.11#
SON DAKİKA: Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.