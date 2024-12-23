Suşehri\'nde Halı Saha Turnuvası Tamamlandı

Spor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen kurumlar arası halı saha futbol turnuvası sona erdi.

Kaymakamlık ve belediyenin organizesinde düzenlenen turnuvanın final maçında Emniyetgücüspor ile Esnafspor takımları karşılaştı.

Müsabakayı kazanan Emniyetgücüspor takımı turnuvanın şampiyonu oldu.

Kaymakam Mahmut Fazlı Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Ersoy turnuvada dereceye giren takımlara kupalarını verdi.

Yıldız, turnuvaya katılarak centilmenlik gösteren tüm takımlara teşekkür etti.

Kayaoğlu ise ilçede farkındalık oluşturmak amacıyla futbol turnuvası düzenlediklerini belirterek, "Bu tür organizasyonlar kurumlar arasında birlik ve beraberliği güçlendirmektedir. Bundan sonra daha farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.