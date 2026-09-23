Sutopu Federasyonu genel kurulunda 104 delege 2027-2028 bütçesini karara bağladı

Sutopu Federasyonu genel kurulunda 104 delege 2027-2028 bütçesini karara bağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sutopu Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'da 104 delegeyle yapıldı; 1 Temmuz 2024-31 Temmuz 2026 dönemi yönetim ve denetim raporları ibra edildi. Kurulda 2027-2028 tahmini bütçe karara bağlandı, Başkan Mete Erol delegelere teşekkür etti.
Türkiye Sutopu Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'da 104 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi.
Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun 1 Temmuz 2024-31 Temmuz 2026 dönemi faaliyet raporu görüşülerek ibra edildi.
Denetim kurulunun da aynı dönemleri kapsayan raporları ibra edilerek, yönetim kurulunun 2027-2028 yılı tahmini bütçesi görüşüldü ve karara bağlandı.
Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol da genel kurula katılımlarından ve desteklerinden dolayı delegelere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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