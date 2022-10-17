Grup maçlarının ardından oynanan final müsabakalarında guruplarını ilk iki sırada tamamlayan Galatasaray ve İstanbul Yüzme İhtisas Spor Kulübü'nün şampiyonluk mücadelesinde, Galatasaray, İstanbul Yüzme İhtisas Spor Kulübü'nü 11-5 mağlup ederek şampiyon oldu.

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Kaynak: AA

Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sutopunda 'Orange Ball 2022 İstanbul'un şampiyonu Galatasaray oldu - Son Dakika

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