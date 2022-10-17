Sutopunda "Orange Ball 2022 İstanbul"un şampiyonu Galatasaray oldu - Son Dakika
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Sutopunda "Orange Ball 2022 İstanbul"un şampiyonu Galatasaray oldu

17.10.2022 13:14
Sutopunda "Orange Ball 2022 İstanbul"un şampiyonu Galatasaray oldu

Sutopunda "Orange Ball 2022 İstanbul"un final müsabakasında İstanbul Yüzme İhtisas Spor Kulübü'nü yenen Galatasaray şampiyon oldu.

Sutopunda "Orange Ball 2022 İstanbul"un final müsabakasında İstanbul Yüzme İhtisas Spor Kulübü'nü yenen Galatasaray şampiyon oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cemal Kamacı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 6 ülkeden 12 takımın katılımıyla gerçekleşen organizasyon sona erdi.

Grup maçlarının ardından oynanan final müsabakalarında guruplarını ilk iki sırada tamamlayan Galatasaray ve İstanbul Yüzme İhtisas Spor Kulübü'nün şampiyonluk mücadelesinde, Galatasaray, İstanbul Yüzme İhtisas Spor Kulübü'nü 11-5 mağlup ederek şampiyon oldu.

İstanbul Yüzme İhtisas Spor Kulübü'nün ikinci, Valahia Bucharest takımının üçüncü olduğu Orange Ball Şampiyonası kupa ve madalya töreniyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sutopunda 'Orange Ball 2022 İstanbul'un şampiyonu Galatasaray oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sutopunda "Orange Ball 2022 İstanbul"un şampiyonu Galatasaray oldu - Son Dakika
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