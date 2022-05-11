Sutopunda play-off final serisi 14 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika
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Sutopunda play-off final serisi 14 Mayıs'ta başlayacak

11.05.2022 12:26
Sutopunda play-off final serisi 14 Mayıs'ta başlayacak

Spor Toto Sutopu Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek play-off final serisi, 14 Mayıs Cumartesi günü başlayacak.

Spor Toto Sutopu Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek play-off final serisi, 14 Mayıs Cumartesi günü başlayacak.

Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, ENKA ve Galatasaray arasında yapılacak final müsabakaları, İstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzu'nda oynanacak.

İki takım da normal sezonu eşit puanla tamamladığı için final serisi 0-0 başlayacak ve toplamda 3 galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon tamamlayacak.

Üçüncülük mücadelesi ise Adalar Su Sporları Kulübü ile Kınalıada Su Sporları Kulübü arasında yapılacak. Seriye Adalar Su Sporları Kulübü 1-0 önde başlayacak, 3 galibiyete ulaşan takım, sezonu 3. sırada bitirecek.

TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak final serisinin maç programı şöyle:

14 Mayıs Cumartesi:

13.00 Galatasaray-ENKA

15 Mayıs Pazar:

12.30 ENKA-Galatasaray

17 Mayıs Salı:

13.00 Galatasaray-ENKA

18 Mayıs Çarşamba (Gerekirse):

12.30 ENKA-Galatasaray

20 Mayıs Cuma (Gerekirse):

13.00 Galatasaray-ENKA

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Galatasaray, Cumartesi, Play Off, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sutopunda play-off final serisi 14 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika


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