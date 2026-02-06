Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler - Son Dakika
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

06.02.2026 08:27  Güncelleme: 08:54
Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, Suudi ekibinde forma giymenin uzun süredir kurduğu bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Faslı golcü, Al Ittihad formasını giymenin uzun süredir kurduğu bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

"BİR GÜN BU TAKIMIN FORVETİ OLACAĞIMI HAYAL EDİYORDUM"

28 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan Ligi'ni yakından takip ettiğini belirterek, "Son yıllarda Suudi Ligi'ni çok izledim ve özellikle Al Ittihad kulübünü takip ettim. Al Ittihad'a karşı bir hazırlık maçında oynadığımda, bir gün bu takımın forveti olacağımı hayal ediyordum" ifadelerini kullandı.

AL ITTIHAD VURGUSU

En-Nesyri, Al Ittihad'ın hedefleri ve atmosferinin kendisini etkilediğini dile getirirken, bu transferin kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Faslı golcü, yeni kulübüyle başarılar yaşamak istediğini de sözlerine ekledi.

    Yorumlar (5)

  • Tufan Başar Tufan Başar:
    acayip delirtici sözler söylemiş :))) işiniz gücünüz saçma sapan fb algıları 109 8 Yanıtla
  • Cihanbey Bey Cihanbey Bey:
    Bence fener bunu çok arayacak 16 30 Yanıtla
  • Müslüm Özbek Müslüm Özbek:
    eeeeee niye delirelim???ne var bunda ??? 12 1 Yanıtla
  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    doğru söylemiş yanlış neresinde bunu 0 0 Yanıtla
  • serhat ali serhat ali:
    bu haberin fenerbahçe ile ilgisi nedir? aynı mantıkla sevilla taraftarı da delirmeli. bu haberi yapanı kovun, gitsin gs tv de haber yapsın :)) 0 0 Yanıtla
