Dev maç bu akşam: Suudi Arabistan para dağıtacak - Son Dakika
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Dev maç bu akşam: Suudi Arabistan para dağıtacak

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İtalya Süper Kupası bu akşam Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Inter ve Milan arasındaki final maçında kazanan ekip 8 milyon euro, kaybeden ekip ise 5 milyon euro kazanacak.

06.01.2025 11:05  Güncelleme: 11:21
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Bu akşam Suudi Arabistan'da Süper Kupa heyecanı yaşanacak. İtalya Süper Kupası final maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Milan karşılaşacak.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Yarı finalde Juventus'u eleyen Milan ise şampiyonluk hasretine son vermek için sahaya çıkacak. 7 kez mutlu sona ulaşan kırmızı siyahlılar, son olarak 2016 yılında kupayı kaldırdı. Sergio Conceiçao'nun ekibi, Inter'i mağlup etmesi halinde Süper Kupa sayısında rakibini yakalayacak. İki takım arasında bu sezon ligde oynanan müsabakayı, Milan 2-1 kazandı. Inter ile Milan arasındaki İtalya Süper Kupa finali, saat 22.00'de başlayacak. Dev müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

13 MİLYON EUROLUK MAÇ

Suudi Arabistan'daki İtalya Süper Kupa finalinde Inter ile Milan toplam 13 milyon euroluk ödül havuzu için sahaya çıkacak. Kazanan 8, kaybeden 5 milyon euro alacak. Yarı finalde elenen Juventus ve Atalanta ile birlikte toplam 16.2 milyon euro dağıtılacak.

Dev maç bu akşam: Suudi Arabistan para dağıtacak

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Son Dakika Spor Dev maç bu akşam: Suudi Arabistan para dağıtacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser:
    kanal d ekranlarında uzak şehir dizisi var dizi ağır basıyor seyredilecek bir maç değil zevk vermez hele arabistandaysa seyretmeye bile değmez 1 9 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bizimkiler beceremedi, milli mesele haline getirdi. Adamlar profesyonel olarak yaklaştı olaya ve paraları aldı, orda forma satacak, extra reklam alacak, takım başı 20 milyon EURO gelir elde ederler. 6 1 Yanıtla
  • abdullah kara:
    bizim enylerde bizdeki belli bir kesimin dışında kimsenin umurunda olmadığı bir poster için eneyi paralarını almadan geldiler.. 4 1 Yanıtla
  • Murat Sert:
    Atatürk bayragi acmasinlar ceza alirlar.:)) 3 0 Yanıtla
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