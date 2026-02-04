Suudi Arabistan'da ilginç Ronaldo ilanı - Son Dakika
Suudi Arabistan'da ilginç Ronaldo ilanı

Suudi Arabistan\'da ilginç Ronaldo ilanı
04.02.2026 13:51
Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo için hazırlanan ve ''Aşırı ağlama sorunu olan 40 yaşındaki bu adamı arıyoruz'' ifadelerinin yer aldığı bir kayıp ilanı gündem oldu. İlanın gerçek olup olmadığı tartışılırken, bazıları bunu mizah olarak değerlendirirken, bazı futbolseverler Ronaldo'ya saygısızlık yapıldığını savundu.

Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo için hazırlandığı öne sürülen bir "kayıp ilanı" sosyal medyada gündem oldu. Duvarlara yapıştırıldığı iddia edilen ilanda Portekizli yıldızla alay eden ifadeler yer aldı.

"AŞIRI AĞLAMA SORUNU OLAN 40 YAŞINDAKİ BU ADAMI ARIYORUZ"

Sosyal medyada paylaşılan görsellerde, Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafının yer aldığı ilanda, "Aşırı ağlama sorunu olan 40 yaşındaki bu adamı arıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu paylaşım kısa sürede viral olurken, Ronaldo'ya yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VE YORUM YAĞDI

İlanın gerçek olup olmadığı tartışma konusu olurken, birçok kullanıcı paylaşımı mizah olarak değerlendirirken bazı futbolseverler ise Ronaldo'ya saygısızlık yapıldığını savundu. Görüntüler, Suudi Arabistan'daki futbol atmosferi ve Ronaldo'nun son dönemde yaşadığı tartışmalarla ilişkilendirildi.

15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:52
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
12:57
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
