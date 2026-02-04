Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo için hazırlandığı öne sürülen bir "kayıp ilanı" sosyal medyada gündem oldu. Duvarlara yapıştırıldığı iddia edilen ilanda Portekizli yıldızla alay eden ifadeler yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan görsellerde, Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafının yer aldığı ilanda, "Aşırı ağlama sorunu olan 40 yaşındaki bu adamı arıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu paylaşım kısa sürede viral olurken, Ronaldo'ya yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.
İlanın gerçek olup olmadığı tartışma konusu olurken, birçok kullanıcı paylaşımı mizah olarak değerlendirirken bazı futbolseverler ise Ronaldo'ya saygısızlık yapıldığını savundu. Görüntüler, Suudi Arabistan'daki futbol atmosferi ve Ronaldo'nun son dönemde yaşadığı tartışmalarla ilişkilendirildi.
Son Dakika › Spor › Suudi Arabistan'da ilginç Ronaldo ilanı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?