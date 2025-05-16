''Suudi Arabistan'da kalacak mısınız?'' sorusuna Fatih Terim'den net yanıt - Son Dakika
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Spor

''Suudi Arabistan'da kalacak mısınız?'' sorusuna Fatih Terim'den net yanıt

\'\'Suudi Arabistan\'da kalacak mısınız?\'\' sorusuna Fatih Terim\'den net yanıt

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab'ın teknik direktörü olan Fatih Terim, takımdaki geleceği hakkında konuştu. Terim, 3-1 kazandıkları Al-Riyadh maçı sonrasında, ''Burada mutluyum, ancak henüz kulüp yönetimiyle sözleşme yenilemek için bir görüşmemiz olmadı. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz'' dedi.

16.05.2025 11:56
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab, dün akşam deplasmanda karşılaştığı Al-Riyadh'ı 3-1 mağlup etti.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan ancak herhangi bir iddiası kalmayan siyah-beyazlı takım puanını 57'ye yükseltti ve 6. sıradaki yerini korudu.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Terim, önemli açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan'a gelmeden önce Pro Lig'i takip ettiğini söyleyen Fatih Terim, "Güçlü ve seçkin bir lig. Bazı Avrupa liglerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"SEZON SONUNDA NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Al-Shabab'la olan sözleşmesi iki hafta sonra sona erecek olan 71 yaşındaki deneyimli teknik adam, takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili yöneltilen soruya, "Kulüp yönetimiyle sözleşme yenilemek için bir görüşmemiz olmadı. Henüz yenileme için net bir gündemimiz de yok. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdi.

ARABİSTAN KARNESİ

Fatih Terim, Aralık ayında göreve başladığı Al-Shabab'ın başında bugüne dek 21 maça çıkarken 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayarak 1.76 puan ortalaması yakaladı.

Suudi Arabistan Pro Lig, Suudi Arabistan, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Suudi Arabistan'da kalacak mısınız?'' sorusuna Fatih Terim'den net yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Kublay:
    Para nerede ben oradayım demiş Türkçesi 38 2 Yanıtla
  • Mehmet Çalışkan :
    Milan, teknik direktör arıyormuş. II. Terim dönemi neden olmasın? 11 20 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Kaç bakalım nereye kadar kaçacsksın daha... 22 5 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Kovulunca geri gelir tilki gibi 11 4 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ya bırak bu işleri devlet su işleri. Mani mani mani 4 1 Yanıtla
  • 5130387:
    para icin yapmiyacagi bisey yok 0 0 Yanıtla
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