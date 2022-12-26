37 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun transferinde artık saatler sayılıyor. Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teklifini kabul etti.
CBS Sports'un haberine göre; Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile anlaşma sağladı ve sağlık kontrolünden geçecek. 200 milyon euro yıllık ücret kazanacak Ronaldo'nun sözleşmesindeki çılgınlık bununla da sınırlı değil.
200 milyon euroluk senelik ücretin yanında 2 yıl tamamen ücretsiz uçuş hakkı, gol başına 200 bin euro, maç başına 200 bin euro, gelecek tüm akrabalarına ev, 1 adet zırhlı araç verilecek.
Son Dakika › Spor › Sağlık kontrolü tamam! Cristiano Ronaldo transferinde heyecanlı bölüme geçildi - Son Dakika