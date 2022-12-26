Sağlık kontrolü tamam! Cristiano Ronaldo transferinde heyecanlı bölüme geçildi - Son Dakika
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Sağlık kontrolü tamam! Cristiano Ronaldo transferinde heyecanlı bölüme geçildi

26.12.2022 23:28

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, anlaşmaya vardığı Cristiano Ronaldo için sağlık kontrolü randevusu ayarladı. Portekizli yıldız ve ailesi için de tüm hazırlıklar yapıldı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

37 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun transferinde artık saatler sayılıyor. Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teklifini kabul etti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

CBS Sports'un haberine göre; Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile anlaşma sağladı ve sağlık kontrolünden geçecek. 200 milyon euro yıllık ücret kazanacak Ronaldo'nun sözleşmesindeki çılgınlık bununla da sınırlı değil.

Sağlık kontrolü tamam! Cristiano Ronaldo transferinde heyecanlı bölüme geçildi

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200 milyon euroluk senelik ücretin yanında 2 yıl tamamen ücretsiz uçuş hakkı, gol başına 200 bin euro, maç başına 200 bin euro, gelecek tüm akrabalarına ev, 1 adet zırhlı araç verilecek.

Sağlık kontrolü tamam! Cristiano Ronaldo transferinde heyecanlı bölüme geçildi
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Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık kontrolü tamam! Cristiano Ronaldo transferinde heyecanlı bölüme geçildi - Son Dakika
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