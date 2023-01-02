Cristiano Ronaldo haberi uçaktan verdi, herkes geri sayıma geçti

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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a 2.5 yıllığına transfer oldu. Ticari gelirlerle birlikte yıllık 200 Milyon euroya yakın para kazanacak olan Portekizli yıldız, tarihin en pahalı imzasını atacak.

UÇAKTAN MESAJ

Portekiz yıldız yolculuğa başladığını sosyal medyadan duyurdu. Bir video paylaşan Ronaldo, "Merhaba çocuklar, yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan ekibi de Ronaldo'nun imza töreninin saatini açıkladı.

EN AZ 30 BİN KİŞİ

Cristiano Ronaldo için 3 Ocak Salı günü saat 19.00'da imza töreni düzenlenecek. Minimum 30 bin taraftarın törene katılacağı aktarıldı.

FORMALAR KAPIŞ KAPIŞ

Cristiano Ronaldo'nun transferi ülkede büyük heyecan yarattı. Satışına sunulan formalar için futbolseverler mağazalara akın etti. Kulüp, forma taleplerine yetişmekte güçlük yaşıyor.