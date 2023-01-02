Cristiano Ronaldo haberi uçaktan verdi, herkes geri sayıma geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Cristiano Ronaldo haberi uçaktan verdi, herkes geri sayıma geçti

02.01.2023 21:12

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımına imza atmak için yola çıktı. Uçaktan video paylaşan Ronaldo, "Merhaba çocuklar, yakında görüşürüz" mesajını yolladı. Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun imza töreninin programı da netleşti.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a 2.5 yıllığına transfer oldu. Ticari gelirlerle birlikte yıllık 200 Milyon euroya yakın para kazanacak olan Portekizli yıldız, tarihin en pahalı imzasını atacak.

UÇAKTAN MESAJ

Portekiz yıldız yolculuğa başladığını sosyal medyadan duyurdu. Bir video paylaşan Ronaldo, "Merhaba çocuklar, yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan ekibi de Ronaldo'nun imza töreninin saatini açıkladı.

Cristiano Ronaldo haberi uçaktan verdi, herkes geri sayıma geçti

EN AZ 30 BİN KİŞİ

Cristiano Ronaldo için 3 Ocak Salı günü saat 19.00'da imza töreni düzenlenecek. Minimum 30 bin taraftarın törene katılacağı aktarıldı.

FORMALAR KAPIŞ KAPIŞ

Cristiano Ronaldo'nun transferi ülkede büyük heyecan yarattı. Satışına sunulan formalar için futbolseverler mağazalara akın etti. Kulüp, forma taleplerine yetişmekte güçlük yaşıyor.

YORUMLAR
500
Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia'dan yersiz şaka: Ronaldo mu? Önce Messi'yi istedim Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia'dan yersiz şaka: Ronaldo mu? Önce Messi'yi istedim Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmadan önce kapısını çaldığı kulüpten ret yediği ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmadan önce kapısını çaldığı kulüpten ret yediği ortaya çıktı Ronaldo'nun Al Nassr'a neden gittiği ortaya çıktı! Gerçeği öğrenen futbolseverler kahroldu Ronaldo'nun Al Nassr'a neden gittiği ortaya çıktı! Gerçeği öğrenen futbolseverler kahroldu

Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo haberi uçaktan verdi, herkes geri sayıma geçti - Son Dakika


Son Dakika
20:25 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanından Barzani'nin kanalına kürtçe röportaj: Projelerinin arasında özerklik var
20:20 Acun Ilıcalı'nın takımı zincirlerini kırdı! Hull City'den farklı tarife
20:09 İş arkadaşının tabancayla vurduğu genç: Ağabey çocuklarım var
19:54 Sabiha Gökçen'de onlarca uçuş sis sebebiyle iptal edildi
19:42 Ali Babacan, anayasa'nın 66. maddesindeki "Türk" ifadesinden rahatsız oldu: Yeniden ele alınmalı
19:37 Yorumcu Ali Ece'nin, "Sabuna basıp düşsün" dediği futbolcu yine büyük transferle gündem oldu
19:25 Roman Abramovich yeni kulübü için çalışmalara başladı! İstanbul'un 3 takımını gözüne kestirdi
19:20 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin Santos kentinde düzenlenen cenaze törenine katıldı
19:07 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Erken seçim olacak mı?" sorusunu cevapladı: 18 Haziran'la ilgili bazı sıkıntılar var
18:50 Rize'de ticari taksiye kaçak göçmen operasyonu: Polisler bagajda saklanan iki kişi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2023 21:33:30. #1.12#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo haberi uçaktan verdi, herkes geri sayıma geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement