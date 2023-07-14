Suudi Arabistan ekibi, 36 yaşındaki Galatasaraylı Mertens için 10 milyon euroluk teklifte bulundu

Transfer piyasasına damga vuran Suudi Arabistan ekiplerinden biri Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'e talip oldu. İsmi belirtilmeyen takımın, sarı-kırmızılıların kapısını 10 milyon euroluk teklifle çaldığı belirtiliyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF ETTİLER

Nicolo Schira'nın haberine göre; ismi verilmeyen Suudi Arabistan ekibi, 2 yıllık sözleşme önerdiği Mertens'i renklerine bağlamayı çok istiyor.

11 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

36 yaşındaki futbolcu geçen sezon Galatasaray formasını 33 maçta giydi. Belçikalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.