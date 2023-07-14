Suudi Arabistan ekibi, 36 yaşındaki Galatasaraylı Mertens için 10 milyon euroluk teklifte bulundu - Son Dakika
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Suudi Arabistan ekibi, 36 yaşındaki Galatasaraylı Mertens için 10 milyon euroluk teklifte bulundu

14.07.2023 14:55

Suudi Arabistan'dan ismi belirtilmeyen bir takım, Galatasaray'ın oyuncusu Dries Mertens'e 10 milyon euroluk teklifte bulundu. Takım, Mertens'e 2 yıllık sözleşme önererek transferi gerçekleştirmek istiyor. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan Mertens, 7 gol ve 4 asist yaparak takıma skor katkısı sağladı.

Transfer piyasasına damga vuran Suudi Arabistan ekiplerinden biri Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'e talip oldu. İsmi belirtilmeyen takımın, sarı-kırmızılıların kapısını 10 milyon euroluk teklifle çaldığı belirtiliyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF ETTİLER

Nicolo Schira'nın haberine göre; ismi verilmeyen Suudi Arabistan ekibi, 2 yıllık sözleşme önerdiği Mertens'i renklerine bağlamayı çok istiyor.

11 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

36 yaşındaki futbolcu geçen sezon Galatasaray formasını 33 maçta giydi. Belçikalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.

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Suudi Arabistan, Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan ekibi, 36 yaşındaki Galatasaraylı Mertens için 10 milyon euroluk teklifte bulundu - Son Dakika
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