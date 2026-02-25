Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak

Suudi Arabistan, dünyanın en elit sporları arasında gösterilen golf için dev bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor.
Ülkenin golf alanında küresel ölçekte söz sahibi olmak amacıyla 6 milyar dolarlık yatırım planladığı bildirildi. Bu yatırımla birlikte yeni turnuvalar, uluslararası organizasyonlar ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Suudi Arabistan son yıllarda spor yatırımlarını hızlandırmış, futbol, boks, Formula 1 ve golf gibi branşlarda büyük organizasyonlara ev sahipliği yaparak küresel spor arenasındaki etkisini artırmıştı.
