Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak

25.02.2026 10:21
Suudi Arabistan, golf sporunu küresel ölçekte geliştirmek amacıyla 6 milyar dolarlık bir yatırım planlıyor. Bu yatırımla birlikte yeni turnuvalar, uluslararası organizasyonlar ve altyapı projeleri hayata geçirilecek. Ülke, son yıllarda spor yatırımlarını hızlandırarak futbol, boks, Formula 1 ve golf gibi branşlarda büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor ve küresel spor arenasındaki etkisini artırmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan, dünyanın en elit sporları arasında gösterilen golf için dev bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor.

6 MİLYAR DOLARLIK HAMLE

Ülkenin golf alanında küresel ölçekte söz sahibi olmak amacıyla 6 milyar dolarlık yatırım planladığı bildirildi. Bu yatırımla birlikte yeni turnuvalar, uluslararası organizasyonlar ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Suudi Arabistan son yıllarda spor yatırımlarını hızlandırmış, futbol, boks, Formula 1 ve golf gibi branşlarda büyük organizasyonlara ev sahipliği yaparak küresel spor arenasındaki etkisini artırmıştı.

