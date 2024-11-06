Svensson: Bireysel Yeteneklerimizle Kazandık

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BEŞİKTAŞLI futbolcu Jonas Svensson, "Maçı aslında bireysel yeteneklerimizle kazandık diyebilirim. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında sahasında konuk ettiği İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcu Jonas Svensson basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyet için mutlu olduğunu ifade eden Svensson, "Bugün kolay maç olmadı, zor oldu. Rakibimiz sıkıntılı durumlar çıkardı ama bu zaten normal bir durum. İskandinav takımları disiplinli ve savaşan, mücadele eden takımlar. Onlara karşı oynamak bu açıdan kolay olmadı. Maçı aslında bireysel yeteneklerimizle kazandık diyebilirim. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık" yorumlarında bulundu.

'MILOT SAKATLIKTAN DÖNDÜ, BUGÜN DE İYİYDİ'

Takımdaki her oyuncunun iyi olduğunu söyleyen Norveçli oyuncu, "Rashica iyi bir oyuncu ama başka iyi oyuncularımız da var. Takımımızdaki her oyuncu bence çok iyi. Milot sakatlıktan döndü, bugün de iyiydi. O yüzden de iyi oynadı" diye konuştu.

'GEÇEN YIL ZORDU, KÖTÜ GEÇTİ'

Geçen senenin zor geçtiği dile getiren Jonas Svensson, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Geçen yıl zordu, kötü geçti. Bunun en önemli sebebi çok hoca değiştirdik. O kadar çok hoca değiştirince takımın mantalitesini oturtmak kolay değildi. Bu sezon sene başından beri aynı hocayla devam ediyoruz. Sistemimiz, taktiğimiz, oyun anlayışımız aslında aynı mantıkla devam ediyor. O anlamda da geçen seneyle böyle bir fark olduğunu söyleyebilirim. Geçen sene kötüydü ama bunun hakkında da daha fazla konuşmak istemiyorum."