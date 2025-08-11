Swider, Anadolu Efes'te! - Son Dakika
Swider, Anadolu Efes'te!

11.08.2025 16:09
Swider, 2026 sezonunda Anadolu Efes ile anlaşarak Türk basketboluna katılıyor.

2026 sezonunda Anadolu Efes'te forma giyecek.

1999 doğumlu 2.03 boyundaki dört numara, lise döneminde St. Andrew's Lisesi formasıyla sergilediği 26.5 sayı, 11.2 ribaund, 3.1 asist, 1.9 top çalma ve 1.3 blok ortalamalarıyla Rhode Island bölgesinde Yılın Oyuncusu seçildi.

Üniversite kariyerine 2018 yılında Villanova formasıyla başlayan Swider, 2021 yılında ise Syracuse'a transfer oldu ve bu takımın ilk 5 power forveti olarak 13.9 sayı, 6.8 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları tutturdu.

2022 yılında draft edilmemiş şekilde Los Angeles Lakers ile iki yönlü kontrat yapan başarılı oyuncu, bu organizasyonun G-League takımı South Bay Lakers'ın da formasını giydi. 2023 – 2024 sezonunda Detroit Pistons ile anlaşan Swider, 2024 – 2025 sezonunda ise Toronto Raptors ile iki yönlü kontrat imzaladı ve sezonu NBA maçlarıyla tamamladı.

Swider, Toronto Raptors formasıyla çıktığı NBA maçlarında 19.6 dakika süre alırken 7.4 sayı, 3.1 ribaund ve 0.3 asist ortalamaları tutturdu.

Kaynak: DHA

