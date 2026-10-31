Sylla'nın iki golüyle Manisa FK, Batman Petrolspor'u 13. haftada 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Sylla'nın iki golüyle Manisa FK, Batman Petrolspor'u 13. haftada 2-1 mağlup etti

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Sylla\'nın iki golüyle Manisa FK, Batman Petrolspor\'u 13. haftada 2-1 mağlup etti
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Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında Manisa FK, kendi sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 yendi. Batman Petrolspor 16. dakikada Pedrinho ile öne geçerken Manisa FK, Sylla'nın 35 ve 63. dakikalardaki golleriyle karşılaşmadan galip ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Manisa FK, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Oğuz'un vuruşunda top Manisa FK savunmasından döndü. Dönen topla buluşan Pedrinho meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

19. dakikada Gökhan'ın pasında kaleci Vedat ile karşı karşıya kalan Biron'un şutunda savunma kale çizgisinin hemen önünde topu kornere gönderdi.

35. dakikada sağ çaprazdan Osman Kahraman'ın ortasında Sylla'nın vuruşunda top direkten döndü. Dönene topu Sylla ağlarla buluşturdu. 1-1

53. dakikada Ömürcan'ın hatalı pasıyla topu kazanan Sylla, ceza sahasının önüne kadar ilerledi. Sylla, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza yayının önünden yaptığı vuruşunda kaleci Birkan, gole izin vermedi.

63. dakikada Herelle'nin orta alanın sağ tarafından sol kanada uzun pasında topla buluşan Benrahou, topuk pası yaptığı arkadaşı Anziani'ye sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Birkan'dan sekerek direkten dönen topu takip eden Sylla, yaptığı kafa vuruşuyla yaptı ve meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Emre Kargın, Enes Biroğlu, Demirhan Emir

Manisa Futbol Kulübü: Vedat, Yasin, Herelle, Atakan, Osman Kaynak (Ada dk. 79), Lindseth (Fırat dk. 90+1), Toure, Osman Kahraman (Yunus Emre Dursun dk. 79), Anziani, Benrahou (Vargas dk. 90+2), Sylla

Yedekler: Yüksel, Yunus Emre Köse, Lemina, Emre, Bircan

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Batman Petrolspor: Birkan, Polat (İmeri dk. 87), Metehan, Doria, Ömürcan (Mücahit dk. 64), Pedrinho, Oğuz (Gökhan dk. 77), Cissokho (Emirhan dk. 87), Benny (Da Silva dk. 64), Gökhan, Biron

Yedekler: Çağlar, Karahan, Karan, Devran, Turgut

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Goller: Pedrinho (dk. 16) (Batman Petrolspor), Sylla (dk. 35 ve 63) (Manisa FK)

Sarı kart: Lindseth (Manisa FK)

Kaynak: İHA
Batman PetrolsporTrendyolManisaSporSon Dakika

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