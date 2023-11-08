Fenerbahçe'den sezon başında 12 milyon euroya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Macar stoperin menajerlik şirketi Rogon, sarı-lacivertlilere "Szalai'yi geri ister misiniz?" diye haber yolladı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ayrıldığı için büyük pişmanlık yaşayan Szalai, yeniden Fenerbahçe forması giyebilir. Stoperleri uzun süreli sakatlık yaşayan sarı-lacivertliler, Szalai'nin geri dönüşüne olumlu bakıyor.
Attila Szalai, Fenerbahçe'de 117 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistle oynadı. 16 kez sarı kart gören Szalai, hiç kırmızı kart görmedi.
Son Dakika › Spor › Szalai, Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman: Beni geri alın - Son Dakika