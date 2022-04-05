Taekwondo'da bronz madalya Elazığ'ın - Son Dakika
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Taekwondo'da bronz madalya Elazığ'ın

05.04.2022 14:27
Taekwondo'da bronz madalya Elazığ'ın

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okullararası Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Emirhan Okşan Türkiye 3'üncüsü oldu.

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okullararası Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Emirhan Okşan Türkiye 3'üncüsü oldu.

Okullararası Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Antalya'da gerçekleştirildi. Organizasyona Elazığ'ı temsilen katılan Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emirhan Okşan Türkiye 3'üncüsü oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcumuzu, antrenörü Abdullah Barış, beden eğitimi öğretmeni Emel Mazılı Altaş ve okul idarecilerini tebrik ediyor başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Taekwondo'da bronz madalya Elazığ'ın

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Taekwondo, Türkiye, Antalya, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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