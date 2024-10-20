Taekwondo Seçimlerinde Meşruiyet Sorunu - Son Dakika
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Spor

Taekwondo Seçimlerinde Meşruiyet Sorunu

Taekwondo Seçimlerinde Meşruiyet Sorunu

Dünya Taekwondo Federasyonu, Türkiye'nin seçim sürecindeki endişeleri dile getirdi.

20.10.2024 12:33
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DÜNYA Taekwondo Federasyonu Hukuk Müşaviri Corbin Min, Türkiye Taekwondo Federasyonu 6. Olağan Genel Kurul ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuştu. Min, "Maalesef, bugün burada bulunmamın nedeni, seçimleriniz öncesindeki sürecin meşruiyeti konusunda çok ciddi soruların ortaya çıkmış olmasıdır. Eğer Dünya Taekwondo, seçim sonuçlarını tanımamaya karar verirse, bu büyük olasılıkla Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun üyeliğinin askıya alınmasıyla sonuçlanacaktır" dedi.

Dünya Taekwondo Hukuk Müşaviri ve Corbin Min, Türkiye Taekwondo Federasyonu 6. Olağan Genel Kurul ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu'na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Genel kurulda gözlemci olarak katıldığını ifade eden Min, Bugüne kadar aldığım bilgilere dayanarak, ki buna yakın zamanda verilen bir mahkeme kararı da dahildir, Dünya Taekwondo'nun aday seçme sürecinin şeffaflığı ve adil olup olmadığı konusunda ciddi endişeleri vardır. Bu gelişmeler ışığında, büyük bir üzüntü ile belirtmek zorundayım ki mevcut koşullar altında yapılan herhangi bir seçimin sonuçlarını Dünya Taekwondo'nun tanıması için bir yol göremiyorum. Türkiye Taekwondo Federasyonu için bunun ne anlama geldiğini anlamanız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Dünya Taekwondo Federasyonu Hukuk Müşaviri Corbin Min'in konuşması sırasında yuhalanması ve Divan başkanının konuşmasını kesmesi uyarısında bulunması üzerine salonda gerginlik yaşandı. Başkan adayı Bahri Tanrıkulu ve bakanlık yetkililerinin konuşmasına müsaade edilsin demesi üzerine Corbin, açıklamalarına devam etti.

'SEÇİMİN MEŞRUİYETİNDE CİDDİ SORUNLAR VAR'

Genel kurulda bulunma nedenini, seçimler öncesindeki sürecin meşruiyeti konusunda sorunlar olduğunu kaydeden Min, "Eğer Dünya Taekwondo, seçim sonuçlarını tanımamaya karar verirse, bu büyük olasılıkla Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun üyeliğinin askıya alınmasıyla sonuçlanacaktır. Böyle bir kararın ciddi sonuçları olacaktır. Federasyon, Dünya Taekwondo ya da Avrupa Taekwondo Birliği tarafından düzenlenen etkinliklere katılamayacaktır. Türk takımlarını yarışmalara gönderemez, bireyleri Uluslararası Hakem olmaları için aday gösteremezsiniz. Türk Açık Turnuvası, G-Rank statüsünü kaybedecektir. Herhangi bir üye federasyonun askıya alınması kararı, Dünya Taekwondo'nun hafife alacağı bir karar değildir, bunu vurgulamak isterim. Böyle bir kararın özellikle hayatlarını antrenmanlarına ve Taekwondo'nun gelişimine adayan sporcular, yetkililer ve antrenörler üzerindeki etkisini anlıyoruz. Ancak, Taekwondo'nun uluslararası yönetim organı olarak, Dünya Taekwondo'nun, Taekwondo'nun dünya genelindeki dürüstlüğünü koruma sorumluluğu vardır. Ayrıca, üye federasyonlarımızın özerkliğini koruma yükümlülüğümüz de vardır. Üye federasyonlarımızın uygulamalarının Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) dahil olmak üzere uluslararası standartlarla uyumlu olmasını sağlamalıyız. Bu standartlara uymayan herhangi bir süreç, başka yerlerde tekrarlanabilecek zararlı bir emsal oluşturabilir. Bunun aksine, bu seçimlerin dürüstlüğünü koruyarak, Türkiye Taekwondo'nun parlak geleceğini koruduğumuza ve sporcularınızın uluslararası arenada başarılarına devam etmelerini sağladığımıza inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Hukuk, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taekwondo Seçimlerinde Meşruiyet Sorunu - Son Dakika

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