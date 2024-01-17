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TAF Başkanı Fatih Çintimar, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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TAF Başkanı Fatih Çintimar, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Anadolu Ajansının (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Çintimar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. Oylama sonrası yaptığı açıklamada, fotoğrafı çekerek tarihe tanıklık eden foto muhabirlerini tebrik eden Çintimar, Anadolu Ajansının önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
17.01.2024 - 12:09,  Güncelleme: 12:10
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Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çintimar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Fatih Çintimar, "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" fotoğraflarını seçti.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğaz'ın Şahitliği", "Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Nükleer' pin pon" fotoğrafını oylayan Çintimar, "Spor" kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün çektiği "Tamam mı, devam mı?" fotoğrafına oy verdi.

Fatih Çintimar, oylama sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafı çekerek tarihe tanıklık eden foto muhabirlerini tebrik ederek, "Fotoğraflar birbirinden güzel. Her alanda birbirinden güzel fotoğrafları görme şansımız oldu. Fotoğrafların içinde dünyanın unutmaması ve anması gereken kareler var. Bu anlamda Anadolu Ajansının önemli bir görev üstlendiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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