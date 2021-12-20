Taha Akgül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Taha Akgül, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Taha, spor kategorisinde, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'un sevincini yansıtan, Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Haber kategorisinde oyunu Mohammed Hamoud tarafından Yemen'de çekilen "Aç kalan minik yürekler" adlı fotoğraftan yana kullanan milli güreşçi, yaşam kategorisinde ise İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Taha, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Taha Akgül, Tokyo Olimpiyatları'nda Mete Gazoz'un sevincini paylaştıklarını belirterek, "Zaten Tokyo'da beraberdik. Ülkemize çok önemli bir altın madalya kazandırdı. Bu nedenle Mete'yi seçtim. Mete çok mütevazi bir kardeşimiz, o heyecanı beraber yaşadık." dedi.

Yemen'deki iç savaştan en çok çocukların etkilendiğine işaret eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu, "Bu duruma çok üzülüyorum, aç, susuz kalıyorlar. Biz burada tokuz ama Müslüman çocuklar zorluklar yaşıyor. O yüzden insan üzülüyor, kendi evladını onun yerine koyuyor, empati yapıyor. En suçsuz olanlar en çok etkilenenler oluyor." diye konuştu.

"Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğrafını da çok etkileyici bulan Taha, "Görev yaptığı arama köpeğinin şehidimizin fotoğrafına bakması beni çok duygulandırdı. Allah şehitlerimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.